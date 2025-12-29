Боец Гашимов: в Димитрове от ударов ВСУ по дому погибли более 10 мирных жителей

По словам военнослужащего, российские солдаты разбирали завалы в надежде найти и спасти выживших

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. ВСУ в Димитрове при попытке отступления уничтожили многоэтажный дом, под завалили которого погибли более 10 человек. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Самир Гашимов.

"При отходе они [ВСУ] разрушали город сильно, уничтожали жилые постройки. Было немало историй, когда они при отходе просто работали по домам, в которых прятались гражданские. Дронами, артиллерией работали целенаправленно. <...> Из-за таких ударов погибло, ну, при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек", - сказал штурмовик.

Он добавил, что российские военнослужащие разбирали завалы в надежде найти и спасти выживших.

27 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" Димитрова в ДНР.