Боец Хотенков: ВС РФ при штурме Димитрова минимизировали риск для жителей

По словам военнослужащего, гражданские старались попасть под защиту российских военных, которые их эвакуировали

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" при освобождении города Димитрова ДНР делали все возможное, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, в то время как ВСУ использовали их как живой щит. Об этом на видео, предоставленном Минобороны, рассказал пулеметчик гвардии рядовой Андрей Хотенков.

"Когда противник прикрывался мирными, работали тактически. Обходили с разных сторон, в лобовую никто не лез в любом случае. Дожидались момента, когда мирные сами убегали [от ВСУ] - кто-то убегал, у кого-то получалось это сделать", - сообщил он.

Военный добавил, что местные жители старались попасть под защиту российских военных, которые их эвакуировали. "Эвакуировали мирных, выводили, восемь человек тогда при мне выводили", - уточнил Хотенков.

Старший разведчик гвардии ефрейтор Александр Игнаток рассказал, что местные жители ждали прихода российских вооруженных сил и даже помогали им, предоставляя информацию. "В большинстве случаев мирные нам сами помогали и показывали, кто где. С мирными отношения [хорошие]. Очень многие ждут эвакуацию, эвакуация проводится уже. Все ждали, кого я ни встречал", - поделился он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.