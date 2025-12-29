Боец Акула: командование окруженных солдат ВСУ в Димитрове не разрешало им отход

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Штурмовик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" с позывным Акула рассказал на видео, предоставленном Минобороны, что слышал по радио, как попавшие в окружение в городе Димитрове ДНР военные ВСУ просили у своего командования разрешения на отступление, на что получили отказ.

"По радийке что мы слышали? Что они просились на откат (отступление - прим. ТАСС), а командование им говорило, что не откатываемся, держим оборону, не давать русским заходить в их (ВСУ - прим. ТАСС) сторону", - сказал штурмовик.

Военный также рассказал что его группа в составе трех человек полностью зачистила подъезд четырехэтажного дома. "Мы закатывались, в частный сектор зашли, шли по улице, увидели четырехэтажку. Мы шли втроем, закатились туда и зачистили подъезд, все четыре этажа", - сказал Акула.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили в том числе об освобождении Димитрова.