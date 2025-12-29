Боец Хотенков: ВС РФ удалось захватить склады ВСУ в Димитрове при штурме

Там были боеприпасы и продовольствие, рассказал пулеметчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российским штурмовикам в ходе освобождения Димитрова в ДНР удалось захватить склады ВСУ с продовольствием и боеприпасами. Об этом рассказал пулеметчик 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Андрей Хотенков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"С БК (боекомплектом - прим. ТАСС), с провизией проблем у нас не было. Мы когда закатились на точку изначально, мы везли запас БК с собой. Была с собой провизия и на точку, на которую закатились, там у них (ВСУ - прим. ТАСС) был хороший склад с провизией <…> Хороший склад с БК там был, поэтому проблем с этим не было. Плюс, когда наши ребята начали заходить, сразу наладили подвоз БК и провизии", - сказал гвардии рядовой на видео Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, где ему доложили об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.