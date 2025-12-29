ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин поручил пресекать попытки ВСУ помешать ВС РФ в Купянске

Российскими военными предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого, отметил глава государства
Редакция сайта ТАСС
13:23
обновлено 14:19
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Попытки противника помешать российским военным в Купянске нужно пресекать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.

"Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого", - подчеркнул глава государства.

Президент, заслушав доклад командующего группировкой войск "Запад" в зоне СВО генерал-полковника Сергея Кузовлева о ликвидации ВСУ на купянском направлении, передал наилучшие пожелания и слова благодарности личному составу группировки. 

