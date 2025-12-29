ВС РФ продвигаются к Запорожью. Путин обсудил ситуацию на линии фронта
Редакция сайта ТАСС
14:30
Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле предложил обсудить текущее состояние дел на линии фронта в зоне СВО и планы на ближайшую перспективу.
ТАСС собрал основное о совещании.
Поручения Путина
- Путин поручил в 2026 году продолжить работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины.
- Попытки противника помешать российским военным в Купянске нужно пресекать, заявил глава государства.
- Путин также поручил продолжать выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслами и планами Генштаба.
- Группировки "Восток" и "Днепр" должны продолжить наступление для освобождения города Запорожье, отметил он.
Заявления Путина о ситуации в зоне спецоперации
- Выполнение вооруженными силами задач по освобождению Донбасса и Новороссии идет поэтапно и в соответствии с планом, заявил Путин.
- Российские силы успешно продвигаются вперед, взламывая оборону противника, тогда как украинские формирования отступают по всей линии фронта.
- Глава государства также отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса.
- Группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление в сторону границ ДНР.
- Группировка войск "Восток" прорвала оборону противника и развивает наступление в направлении города Запорожья.
- Путин отметил успешные действия российских военных на краснолиманском направлении.
- Заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает.
- Освобождение Северска дает возможность наступления по всей агломерации Славянска и Краматорска.
- Противник готовился к обороне Запорожья много лет, но российским войскам удается решать задачи на этом направлении.
Доклад начальника Генштаба
- ВС России ведут наступление почти по всему фронту, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
- За год под контроль ВС России перешло 334 населенных пункта.
- ВС России в течение декабря освободили более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта.
- По словам начальника Генштаба, завершено освобождение Дибровы и Богуславки.
- Российские войска активно продвигаются в городе Красный Лиман, продолжая действия по ликвидации подразделений ВСУ.
- ВС России взяли под контроль юго-восточную часть Гришина в ДНР.
- Российские войска продолжают уничтожение подразделений ВСУ восточнее Купянска, подконтрольная противнику территория сокращена более чем в два раза.
- ВС РФ освободили порядка половины населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области.
- ВС России движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.
- Группировка "Днепр" наступает в сторону города Запорожье, был освобожден населенный пункт Лукьяновское.
Заявления Белоусова
- ВС России в декабре достигли максимальных темпов продвижения за год в зоне спецоперации, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
Доклад командующего группировкой войск "Север"
- Военнослужащие группировки войск "Север" расширяют полосу безопасности в приграничье и продвинулись вглубь Сумской области на 60 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.
- Взято под контроль свыше 900 кв. км в Сумской и Харьковской областях.
- ВС России осталось до Сум менее 20 км.
Доклад командующего группировкой войск "Запад"
- Подразделения ВС России перерезали основные пути украинских формирований у Красного Лимана, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев.
- ВС России развивают зону контроля по реке Северский Донец.
- Российские войска планируют завершить уничтожение блокированных подразделений ВСУ у Купянска в январе - феврале.
Доклад командующего Южной группировкой войск
- Военнослужащие Южной группировки войск зачищают северо-восточные окраины Константиновки в ДНР, до 45% всего города находятся под контролем ВС России, сообщил командующий группировкой Сергей Медведев.
Доклад командующего группировкой войск "Днепр"
- Военнослужащие группировки войск "Днепр" освободили за два месяца пять населенных пунктов в Запорожской области, заявил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский.
- Передовые подразделения группировки войск "Днепр" находятся примерно в 15 км от южной окраины города Запорожье.