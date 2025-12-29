Статья

ВС РФ продвигаются к Запорожью. Путин обсудил ситуацию на линии фронта

Президент, в частности, поручил продолжать выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслами и планами Генштаба

Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле предложил обсудить текущее состояние дел на линии фронта в зоне СВО и планы на ближайшую перспективу.

ТАСС собрал основное о совещании.

Поручения Путина

Путин поручил в 2026 году продолжить работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины.

Попытки противника помешать российским военным в Купянске нужно пресекать, заявил глава государства.

Путин также поручил продолжать выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслами и планами Генштаба.

Группировки "Восток" и "Днепр" должны продолжить наступление для освобождения города Запорожье, отметил он.

Заявления Путина о ситуации в зоне спецоперации

Выполнение вооруженными силами задач по освобождению Донбасса и Новороссии идет поэтапно и в соответствии с планом, заявил Путин.

Российские силы успешно продвигаются вперед, взламывая оборону противника, тогда как украинские формирования отступают по всей линии фронта.

Глава государства также отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса.

Группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление в сторону границ ДНР.

Группировка войск "Восток" прорвала оборону противника и развивает наступление в направлении города Запорожья.

Путин отметил успешные действия российских военных на краснолиманском направлении.

Заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает.

Освобождение Северска дает возможность наступления по всей агломерации Славянска и Краматорска.

Противник готовился к обороне Запорожья много лет, но российским войскам удается решать задачи на этом направлении.

Доклад начальника Генштаба

ВС России ведут наступление почти по всему фронту, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

За год под контроль ВС России перешло 334 населенных пункта.

ВС России в течение декабря освободили более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта.

По словам начальника Генштаба, завершено освобождение Дибровы и Богуславки.

Российские войска активно продвигаются в городе Красный Лиман, продолжая действия по ликвидации подразделений ВСУ.

ВС России взяли под контроль юго-восточную часть Гришина в ДНР.

Российские войска продолжают уничтожение подразделений ВСУ восточнее Купянска, подконтрольная противнику территория сокращена более чем в два раза.

ВС РФ освободили порядка половины населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области.

ВС России движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.

Группировка "Днепр" наступает в сторону города Запорожье, был освобожден населенный пункт Лукьяновское.

Заявления Белоусова

ВС России в декабре достигли максимальных темпов продвижения за год в зоне спецоперации, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

Доклад командующего группировкой войск "Север"

Военнослужащие группировки войск "Север" расширяют полосу безопасности в приграничье и продвинулись вглубь Сумской области на 60 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.

Взято под контроль свыше 900 кв. км в Сумской и Харьковской областях.

ВС России осталось до Сум менее 20 км.

Доклад командующего группировкой войск "Запад"

Подразделения ВС России перерезали основные пути украинских формирований у Красного Лимана, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев.

ВС России развивают зону контроля по реке Северский Донец.

Российские войска планируют завершить уничтожение блокированных подразделений ВСУ у Купянска в январе - феврале.

Доклад командующего Южной группировкой войск

Военнослужащие Южной группировки войск зачищают северо-восточные окраины Константиновки в ДНР, до 45% всего города находятся под контролем ВС России, сообщил командующий группировкой Сергей Медведев.

