Путин поручил продолжить наступление по освобождению Запорожья

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировки "Восток" и "Днепр" должны продолжить наступление для освобождения города Запорожье, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - сказал он после доклада командующего группировки "Днепр" Михаила Теплинского.