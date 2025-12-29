ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин поручил продолжить наступление по освобождению Запорожья

Группировки "Восток" и "Днепр" должны продолжать боевые действия
14:17
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировки "Восток" и "Днепр" должны продолжить наступление для освобождения города Запорожье, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - сказал он после доклада командующего группировки "Днепр" Михаила Теплинского. 

