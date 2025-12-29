За два месяца бойцы "Днепра" освободили пять населенных пунктов

Под контроль российских вооруженных сил перешел город Степногорск, указал командующий группировкой войск Михаил Теплинский

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" освободили за два месяца пять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом заявил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Группировка войск, преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведет наступление в направлении города Запорожья. Под контроль российских вооруженных сил перешел город Степногорск, который являлся основным углом обороны противника на направлении областного центра. Сегодня завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского. Ведутся сейчас боевые действия в городе Орехове, в населенных пунктах Новоандреевка, Новояковлевка, Белогорье, а также Павловка. За прошедшие два месяца освобождено группировкой войск пять населенных пунктов", - сказал Теплинский.