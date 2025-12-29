ВС РФ контролируют до 45% Константиновки

Российские бойцы зачищают северо-восточные окраины населенного пункта, отметил командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск зачищают северо-восточные окраины Константиновки в ДНР, до 45% города находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщил командующий группировкой Сергей Медведев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"В Константиновке соединения и части 3-го армейского корпуса продолжают зачистку северо-восточных окраин населенного пункта. Взяли под контроль территорию завода "Стройстекло" и продолжают освобождение Константиновского металлургического завода", - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос президента, Медведев сообщил, что под контролем ВС РФ находится "до 45%" населенного пункта.