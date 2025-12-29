Путин: освобождение Донбасса и Новороссии идет по плану

Выполнение задач по освобождению осуществляется поэтапно, подчеркнул глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выполнение Вооруженными силами России задач по освобождению Донбасса и Новороссии идет поэтапно и в соответствии с планом. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции", - указал верховный главнокомандующий.

"Командующие группировками войск доложили сейчас обстановку, - отметил президент. - И прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба".