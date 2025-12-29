Путин: освобождение Донбасса и Новороссии идет по плану
13:28
обновлено 14:18
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выполнение Вооруженными силами России задач по освобождению Донбасса и Новороссии идет поэтапно и в соответствии с планом. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции", - указал верховный главнокомандующий.
"Командующие группировками войск доложили сейчас обстановку, - отметил президент. - И прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба".