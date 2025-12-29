Путин: взятие Северска позволяет наступать по агломерации Славянска и Краматорска
Редакция сайта ТАСС
13:25
обновлено 13:40
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Освобождение Северска дает возможность наступлению по всей агломерации Славянска и Краматорска. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
"Мы все прекрасно понимаем, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации, овладения всем рубежом опорным противника", - сказал президент.