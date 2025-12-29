Передовые части "Днепра" находятся в 15 км от южной окраины Запорожья
13:28
обновлено 13:46
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки войск "Днепр" находятся в 15 км от южной окраины города Запорожья. Об этом заявил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
"В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья", - доложил Теплинский.