Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса

Глава государства подчеркнул, что Южная группировка войск демонстрирует хороший темп
Редакция сайта ТАСС
13:25
обновлено 13:44
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на перспективы полного освобождения территории Донбасса. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в зоне СВО.

"Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам <…> во взаимодействии с войсками "Запад" и "Центр" полностью освободить территорию Донбасса", - сказал он. Путин отметил, что на этом важнейшем направлении Южная группировка войск демонстрирует хороший темп. "Я уже имел удовольствие разговаривать с вашими подчиненными. Еще раз передавайте им самые наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу", - обратился президент к командующему группировкой. 

