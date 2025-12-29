Путин поручил в 2026 году расширить полосу безопасности на границе с Украиной

Президент поблагодарил группировку "Север" за работу и те результаты, которые достигает личный состав

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по расширению полосы безопасности по границе РФ и Украины. Поручение было дано в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

"Это очень важная задача, поскольку обеспечивает безопасность приграничных регионов России. И в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить", - сказал Путин, заслушав доклад о протяженности нынешней полосы безопасности в разных районах.

