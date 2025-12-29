Путин: армии РФ удается решать задачи по освобождению Запорожья

Противник готовился к обороне Запорожья много лет, заявил президент России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Противник готовился к обороне Запорожья много лет, но Вооруженным силам РФ удается решать задачи на этом направлении, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции.

"Ваша группировка находится прямо напротив давно созданного противником давно укрепленного района. Тем не менее активные действия и на этом направлении вами осуществляются", - обратился Путин к командующему группировкой "Днепр" Михаилу Теплинскому.

А после его доклада президент добавил: "Михаил Юрьевич, отмечаю эффективные и успешные действия ваших бойцов, командиров. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания. Мы понимаем, отдаем себе отчет, что противник, который прямо напротив вас находится, готовился к обороне там много лет. Знаем, какая там непростая обстановка. Тем не менее вам удается решать стоящие перед группировкой задачи".