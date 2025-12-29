Путин: заблокированная у реки Оскол группировка ВСУ постепенно тает

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группировка ВСУ, заблокированная у реки Оскол, постепенно тает. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.

Российский лидер, заслушав доклад командующего группировкой войск "Запад" в зоне СВО генерал-полковника Сергея Кузовлева, указал, что нужно завершать ликвидацию группировки на левом берегу реки Оскол, а также поинтересовался, сколько по его подсчетам там осталось противника.

Услышав ответ Кузовлева, что осталось 10 батальонов, чуть более 2,5 тысячи военных, Путин отметил: "Ну тает постепенно, совсем недавно докладывали, 3,5 тысячи было, да. Понятно".