Герасимов: ВСУ активных наступательных действий не предпринимают

Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны, заявил начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ активных наступательных действий не предпринимают. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны и пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО с участием президента РФ Владимира Путина.