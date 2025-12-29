В Минобороны рассказали об отражении атаки Киева на резиденцию Путина

В ходе отражения террористической атаки киевского режима над Брянской областью средствами ПВО в течение ночи было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 28 по 29 декабря отразили атаку Киева с использованием 91 ударного БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказали в ведомстве.

В ходе отражения террористической атаки киевского режима над территорией Брянской области средствами ПВО в течение ночи было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области. Над Смоленской областью был сбит один украинский БПЛА, летевший в направлении Новгородской области. Над самим регионом до 07:00 мск 29 декабря были перехвачены 18 украинских БПЛА, летевших в направлении резиденции президента РФ, и с 07:00 до 09:00 мск - еще 23 украинских БПЛА, уточнили в ведомстве.