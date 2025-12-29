ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

По словам главы МИД, Москва не оставит это без ответа
Редакция сайта ТАСС
29 декабря, 15:41
© МИД России/ ТАСС

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не оставит это без ответа.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Об атаке и последствиях

  • Украина в ночь на 29 декабря атаковала при помощи 91 беспилотника госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.
  • Все БПЛА были уничтожены.
  • Сведений о пострадавших и ущербе после атаки украинских беспилотников не поступало.
  • Москва не оставит без ответа атаку Киева.
  • Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.

Переговорная позиция РФ

  • Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию президента.
  • Москва обращает внимание, что эта акция была совершена Киевом на фоне интенсивных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
  • Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.
 
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссия