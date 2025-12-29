Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ
29 декабря, 15:41
Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не оставит это без ответа.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Об атаке и последствиях
- Украина в ночь на 29 декабря атаковала при помощи 91 беспилотника госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.
- Все БПЛА были уничтожены.
- Сведений о пострадавших и ущербе после атаки украинских беспилотников не поступало.
- Москва не оставит без ответа атаку Киева.
- Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.
Переговорная позиция РФ
- Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию президента.
- Москва обращает внимание, что эта акция была совершена Киевом на фоне интенсивных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
- Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.