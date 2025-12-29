Статья

Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

По словам главы МИД, Москва не оставит это без ответа

© МИД России/ ТАСС

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не оставит это без ответа.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Об атаке и последствиях

Украина в ночь на 29 декабря атаковала при помощи 91 беспилотника госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.

Все БПЛА были уничтожены.

Сведений о пострадавших и ущербе после атаки украинских беспилотников не поступало.

Москва не оставит без ответа атаку Киева.

Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.

