Лавров: сведений о пострадавших после атаки на резиденцию Путина не поступало
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области не поступало, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Все [украинские] беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало", - сказал Лавров.