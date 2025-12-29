Лавров: сведений о пострадавших после атаки на резиденцию Путина не поступало

Все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ, подчеркнул глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© МИД России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области не поступало, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Все [украинские] беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало", - сказал Лавров.