Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

Позиция будет пересмотрена с учетом окончательного перерождения преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, отметил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© МИД России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

Глава МИД подчеркнул, что киевский режим окончательно перешел к гостерроризму.

"Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - указал министр.