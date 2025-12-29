Лавров: РФ пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина
Редакция сайта ТАСС
15:14
обновлено 15:24
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Глава МИД подчеркнул, что киевский режим окончательно перешел к гостерроризму.
"Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", - указал министр.