Лавров сообщил об атаке Киева на резиденцию Путина

Украина пыталась атаковать госрезиденцию президента РФ 91 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© МИД России/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, все беспилотники уничтожены. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного аппарата дальнего действия на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ", - информировал Лавров.

Министр отметил, что информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что соответствующая атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

Как заверил глава МИД, подобные действия не останутся без ответа. При этом он подчеркнул, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами.