Боец Правилов спас раненого сослуживца, сбив подлетающий беспилотник ВСУ

Ефрейтор ВС РФ неоднократно выезжал на самые опасные участки линии фронта, подвозил боеприпасы, а также эвакуировал раненых, несмотря на обстрелы со стороны противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ефрейтор ВС РФ Эдуард Правилов сбил беспилотник ВСУ из личного оружия и эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Передвигаясь по лесополосе, он получил по радиосвязи информацию о раненом военнослужащем. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов, ефрейтор Правилов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошел в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, ефрейтор Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Правилов неоднократно выезжал на самые опасные участки линии фронта, осуществлял подвоз боеприпасов, а также эвакуировал раненых, несмотря на обстрелы со стороны противника.

В ведомстве также рассказали о рядовом Арарате Согояне, который также спас двух раненых сослуживцев, эвакуировав их в безопасное место. "После выполнения боевой задачи при проведении ротации на позициях группа подверглась атаке ударных БПЛА противника. В ходе атаки вражеских беспилотников двое военнослужащих получили осколочные ранения. Рядовой Согоян лично оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал товарищей в безопасное место, невзирая на воздействие БПЛА противника", - сказали в Минобороны.

Там добавили, что благодаря смелости и решительности Согояна боевая задача была выполнена, а жизни российских военнослужащих были спасены.