Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил оперштаб региона.

Российские средства ПВО с 28 по 29 декабря отразили атаку Киева с использованием 91 ударного БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Кладбище для якобы пропавших без вести украинских военнослужащих появилось в Сумской области, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 30 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.