ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:37
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил оперштаб региона.

Российские средства ПВО с 28 по 29 декабря отразили атаку Киева с использованием 91 ударного БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Кладбище для якобы пропавших без вести украинских военнослужащих появилось в Сумской области, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 30 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:37

ВСУ за минувшие сутки трижды атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив пять боеприпасов, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:08

Ефрейтор ВС РФ Эдуард Правилов сбил беспилотник ВСУ из личного оружия и эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине