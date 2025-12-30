Пленный из ВСУ: британские инструкторы признавались, что их тренировки бесполезны

Сергей Момот также рассказал об опыте прохождения военной подготовки в Германии, отметив безразличие немецких инструкторов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Британские инструкторы признавались украинским военнослужащим, проходившим подготовку в Великобритании, что их тренировки бесполезны для участия в конфликте против России, рассказал пленный Сергей Момот. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Но то, что мы учили в Британии, все совпадает с нашим. Та же медицина, тот же MARCH (протокол по оказанию первой медицинской помощи - прим. ТАСС), тактика, все совпадает с нашим. Единственное, что они нам говорили: "Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинской войне, оно может вам не понадобиться", - сказал он, отметив, что инструкторы признавались, что обязаны учить по методичкам.

Пленный также рассказал об опыте прохождения военной подготовки в Германии, отметив безразличие немецких инструкторов, которые часами опаздывали на встречи с украинскими мобилизованными.

Ранее профессор военной истории Александр Хилл в статье для официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review отметил, что организованные Великобританией и другими европейскими странами программы не смогли подготовить солдат ВСУ к реальным условиям боевых действий, а также подчеркнул, что подобный провал негативно сказывается на репутации вооруженных сил Великобритании.