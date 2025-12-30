Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
18:51
обновлено 18:53
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.
Это пятый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за четыре часа.