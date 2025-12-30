Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Это пятый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за четыре часа

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Это пятый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за четыре часа.