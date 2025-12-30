Пленный из ВСУ: из 153-й бригады дезертировало порядка 70% личного состава

В российских силовых структурах ранее рассказали, что 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. 153-я отдельная механизированная бригада лишилась около 70% личного состава в результате массового дезертирства, рассказал пленный Сергей Момот. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Были конкретно вот такие же, как я. <...> Процентов 70 сейчас в 153-й [бригаде], насколько я знаю, уже в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС). То, что в 155-й творилось, где две тысячи СОЧ, практически то же самое творилось и в 153-й. Просто об этом никто не говорит", - сказал пленный.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе. Силовики отметили, что в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования ВСУ.