Боец Мельников: в Димитрове ВСУ прикрывались мирными жителями

Ждать, пока украинские солдаты выйдут из укрытий, иногда приходилось до нескольких дней, подчеркнул оператор БПЛА 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские солдаты в Димитрове укрывались в домах и подвалах, где находились мирные жители. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Эдуард Мельников.

"Они (солдаты ВСУ - прим. ТАСС) прятались в домах с гражданскими, прикрывались ими. Мы их ждали, пока они выйдут, потом уже уничтожали", - сказал штурмовик.

По его словам, ждать, пока украинские солдаты выйдут из укрытий, иногда приходилось до нескольких дней.

27 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" Димитрова в ДНР.