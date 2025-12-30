В Запорожской области женщина пострадала из-за атаки БПЛА ВСУ

Пострадавшую доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано два факта атаки ВСУ на населенные пункты Запорожской области. "В Каменско-Днепровском муниципальном округе <...> в результате атаки БПЛА противника поврежден гражданский легковой автомобиль Lanos. Пострадала женщина 1981 года рождения, она госпитализирована", - написал он в своем Telegram-канале.