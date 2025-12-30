ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области при детонации дрона пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу
БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног при детонации FPV-дрона в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В селе Зозули Борисовского округа в результате детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали первую помощь. "Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - отмечается в сообщении. 

