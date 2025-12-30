В Краснодаре при атаке БПЛА пострадали два человека

Мужчин госпитализировали с осколочными ранениями

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. В результате атаки БПЛА на Краснодар пострадали два человека, мужчин госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Краснодаре в результате атаки БПЛА 30 декабря пострадали два человека. Оба - мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказали в оперштабе.

Там также уточнили, что в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и участок контактной сети на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный". Кроме того, падение обломков БПЛА зафиксированы садоводческом товариществе "ЗИП". На местах падений фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы.