ВС РФ уничтожили пять блиндажей и три антенны управления ВСУ в ДНР

Координаты выявленных целей были переданы расчетам ствольной артиллерии

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пять блиндажей, а также три антенны управления беспилотниками противника в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в темное время суток в лесном массиве вблизи н. п. Бересток операторами БПЛА Южной группировки войск были выявлены пять блиндажей, оборудованных подразделениями ВСУ для укрытия личного состава. Координаты выявленных целей были переданы расчетам ствольной артиллерии <…>, которые точным огнем уничтожили объекты противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении на константиновском направлении военного имущества ВСУ. Отмечается, что в жилой застройке населенного пункта Ильиновка были выявлены и уничтожены три антенны, используемые ВСУ для управления беспилотниками.