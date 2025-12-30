ВС РФ уничтожили гексакоптеры и пункты запуска БПЛА западнее Гуляйполя

Задачу выполнили расчеты ударных беспилотников группировки "Восток", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили гексакоптеры "Баба-яга" и пункты управления беспилотниками ВСУ западнее Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявили беспилотные средства противника, действовавшие западнее населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В ходе противодействия FPV-дронами были уничтожены тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга", направлявшиеся в район Гуляйполя", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что западнее города операторами ударных дронов были также уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ.