Марочко: ВС РФ в декабре местами вклинились в оборону ВСУ более чем на 10 км

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы в декабре освободили 12 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на некоторых участках фронта силы РФ более чем на 10 км вклинились в оборону противника.

"Подразделениями группировки войск "Север" освобождены город Волчанск, населенный пункт Лиман Харьковской области и взят под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Куриловка, Кучеровка, Новоплатоновка Харьковской области, а также Диброву Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Безымянное, Клиновое, Северск, Червоное, Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Всего из-под оккупации в зонах ответственности группировок войск "Север", "Юг" и "Запад" освобождено 12 населенных пунктов", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко отметил, что на ряде участков фронта силы РФ в декабре вклинились в глубину обороны противника более, чем на 10 км. "Обстановка в Купянске и его окрестностях остается сложной, однако бездумная тактика украинского командования по сжиганию резервов наиболее боеспособных подразделений ради краткосрочных тактических успехов в последующем приведет к серьезным последствиям, вплоть до обрушения части фронта", - считает военный эксперт.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что потери ВСУ в декабре в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили почти 17 тыс. солдат, включая наемников.