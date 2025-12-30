В Брянской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мирный житель

Мужчине оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил легкие осколочные ранения в результате удара дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие осколочные ранения получил мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.