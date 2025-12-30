Боец Дорошенко: ВСУ безуспешно пытались ворваться в Димитров

Украинские военнослужащие контратаковали с разных направлений, рассказал стрелок ВС РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие предпринимали безуспешные попытки вновь вернуть контроль над городом Димитров в ДНР, контратакуя с разных направлений, рассказал стрелок Алексей Дорошенко в видео, распространенном Минобороны РФ.

"Мы как закрепились в населенном пункте, он (противник - прим. ТАСС) пытался прорваться с нескольких сторон. Но у нас хорошая разведка - наблюдалось все это. Как только это происходило, <…> применялись все силы, чтобы это предотвратить", - рассказал он.

Дорошенко добавил, что особую роль в отражении контратак противника сыграла российская артиллерия и расчеты ударных беспилотников подразделений, принимавших участие в боях за город.

Об освобождении Димитрова в ДНР стало известно 27 декабря. Командир 5-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" полковник Рамиль Фатхутдинов по видеосвязи с передовой доложил президенту РФ Владимиру Путину, что населенный пункт освобождали в три этапа, начиная с сентября.