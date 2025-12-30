Гаубицы "Мста-Б" уничтожили подземный укрепленный пункт ВСУ в Херсонской области

Цель обнаружила воздушная разведка, добавили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожили подземный укрепленный пункт ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевой задачи расчет 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развернута огневая позиция и осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен. Результаты поражения подтверждены кадрами объективного контроля", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" наносят огневое поражение объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как пояснил командир взвода с позывным Разбойник, в число основных задач артиллеристов входит контрбатарейная борьба, поражение пунктов управления, наблюдательных постов и укрепленных позиций противника, а также недопущение его попыток форсирования водной преграды.

"Работаем в зависимости от поставленных задач. Навыки расчета координат, наведения и открытия огня отработаны до автоматизма, что позволяет выполнять задачи в минимальные сроки", - рассказал номер расчета с позывным Мерин, слова которого приводят в ведомстве.