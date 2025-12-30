Расчет ПТУР уничтожил позиции ВСУ на красноармейском направлении

Кадры объективного контроля подтвердили поражение огневых точек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и позиции противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Получив боевую задачу на уничтожение выявленных вражеских целей, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Действуя в непосредственной близости от противника, бойцы быстро развернули комплекс и произвели пуски управляемых ракет", - рассказали в военном ведомстве.

