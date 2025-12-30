Боец Бильбо: дроны помогают ВС РФ вычислять терминалы Starlink ВСУ

Командир взвода БПЛА подчеркнул, что опытные операторы БПЛА на практике изучили слабые места техники

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские войска применяют дроны с тепловизором для вычисления терминалов спутниковой связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил командир взвода БПЛА с позывным Бильбо.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"У нас стоит задача по поражению и выявлению. В первую очередь, это пункты БПЛА противника. Контролируем все средства их обеспечения, подвозы, ротации. Не даем противнику своевременно смениться и доставить провизию, боеприпасы. Сейчас такая погода, время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника - это Starlink и прочее", - сказал военнослужащий на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что опытные операторы БПЛА на практике изучили слабые места техники.