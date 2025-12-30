Пленный из ВСУ рассказал, что командир платил алименты бывшим женам, воруя у солдат

Сергей Момот неоднократно сталкивался со случаями воровства в ВСУ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Командир роты ВСУ воровал собранные с подчиненных деньги для военных нужд и оплачивал ими алименты четырем бывшим женам, рассказал пленный Сергей Момот. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"И вот нам пишут, что мы должны взять с собой. <…> Там были бензопилы, газовые баллоны, Starlink, топоры, лопаты и всякая ерунда, а у нас ничего этого нет. <…> Есть же какая-то ротная касса, в которую ему скидывали деньги. <…> В телефоне есть даже все скриншоты. Человек, который занимался этими деньгами, уже когда раскусил все вот эти махинации, просто скидывал в группу [информацию о том], куда девались эти деньги. Они шли на оплату алиментов четырем бывшим женам, которые все за границей. Это был наш командир роты", - рассказал пленный.

По его словам, он неоднократно сталкивался со случаями воровства в ВСУ. Так, из командировки в Германии, где Момот проходил военную подготовку, были привезены две станции спутниковой связи Starlink, однако обе были украдены сослуживцем. "Мы привезли из Германии два Starlink. Один мы купили для того, чтобы у нас был какой-то интернет, а один нам подарили переводчики. Starlink [больше] нет. То есть ротный их уже обнулил, скажем так", - добавил он.

По словам пленного, он был дважды мобилизован в ВСУ. После первой мобилизации Момот покинул часть и его объявили в розыск, а после второй был отправлен в зону боевых действий, где и попал в российский плен.