ВСУ потеряли девять пунктов управления БПЛА от действий группировки "Восток"

Противник лишился 10 подразделений беспилотных систем, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Восточной группировки войск 10 подразделений беспилотных систем и 9 пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113, 16 автомобилей, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 9 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.