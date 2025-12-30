ВС РФ срывают попытки ВСУ прорваться к Московке у Купянска
14:42
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожают пикапы, на которых ВСУ пытаются прорваться в населенный пункт Московка на северо-западе Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" продолжают жечь технику ВСУ, на которой противник малочисленными группами предпринимает попытки прорваться в населенный пункт", - говорится в сообщении.
Там также предоставили кадры объективного контроля с уничтожением FPV-дронами двух пикапов ВСУ.