Пленный из ВСУ: украинские солдаты дезертировали во время тренировок в Европе
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие дезертировали из ВСУ во время прохождения военной подготовки в странах Европы, рассказал пленный Сергей Момот. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.
"В Британии были уникумы, которые сбежали на территорию Украины. Я не знаю зачем. Там сбежало с роты буквально четыре человека. А вот уже когда из Германии мы возвращались, то сбежало порядка 12 человек", - сказал пленный.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что из ВСУ сбегают сотни тысяч украинских военных, подчеркнув, что реальные масштабы дезертирства едва ли соответствуют официальным оценкам.
В статье газеты отмечалось, что рост числа дезертиров связан с истощением, недостаточной подготовкой, неопределенным временем службы, разочарованием, дефицитной экономикой, низкой оплатой, коррупцией, слабым военным руководством, а также с серьезной утратой доверия к командованию, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям.