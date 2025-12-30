Марочко: СВО нарушила планы Запада напасть на Россию

Так считает военный эксперт

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Проведение Россией специальной военной операции нарушило планы Европы начать боевые действия против нее. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Также он сообщил, что правящие круги большинства стран Европы "раздувают российскую угрозу", разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Лавров особо подчеркнул, что это делается европейскими столицами без каких бы то ни было легитимных оснований.

"У них (Евросоюза - прим. ТАСС) есть ресурсы для того, чтобы наносить урон в военном плане Российской Федерации. Но вместе с тем заявления нашего верховного главнокомандующего (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС) говорят о том, что мы прекрасно знаем о замысле западных стран и мы к этому готовимся. В том числе проведением специальной военной операции мы на протяжении очень длительного времени выгребаем ресурсы у Запада для того, чтобы отсрочить эти временные рамки. Очень надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает. <...> Запад должен прекрасно понимать, что в случае вторжения или каких-то военных провокаций мы вполне можем ответить теми силами и средствами, которые у нас есть, в том числе тактическим ядерным оружием", - сказал он.