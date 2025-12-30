Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

ВС РФ на деле доказывают, что в состоянии обеспечить суверенитет страны, подчеркнул министр обороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Армия России является самой боеспособной в мире. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. В 2025-м мы продолжили повышать боевые возможности наших вооруженных сил. И сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны", - сказал он.