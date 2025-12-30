Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
15:35
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Армия России является самой боеспособной в мире. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. В 2025-м мы продолжили повышать боевые возможности наших вооруженных сил. И сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны", - сказал он.