Конструктор FPV-дронов: ВСУ не продвинулись в применении оптоволоконных изделий

У украинской армии до сих пор нет единого поставщика и производителя оптоволоконных БПЛА, подчеркнул генеральный конструктор компании - разработчика российского FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ВСУ в 2025 году не сумели совершить технологический прорыв в разработке и применении оптоволоконных изделий. Об этом ТАСС заявил генеральный конструктор компании - разработчика российского оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" (КВН).

"Разумеется, мы следим за противником, регулярно анализируем трофейные образцы. Вывод пока однозначный: никаких технологических прорывов враг за этот год не совершил. В большинстве случаев они используют оптоволоконные дроны с аналоговыми камерами, которые не могут полностью раскрыть возможности технологии. Напомню, что на КВН цифровая камера с Full HD разрешением. Единственное, что стоит отметить - в целом количество оптоволоконных дронов с той стороны кратно увеличилось к концу года, нам в руки стало попадать много образцов с катушками 20-25 километров", - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что у ВСУ до сих пор нет единого поставщика и производителя оптоволоконных дронов. "На текущий момент мы имеем не менее 20 различных моделей трофеев от разных украинских команд. Как следствие такого подхода - гораздо больший процент технических отказов", - отметил генеральный конструктор компании - производителя "Князя Вандала".

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.