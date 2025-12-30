Командир Мельников: ВСУ убегали из Димитрова, бросая даже бронежилеты

В Минобороны отметили, что солдаты противника, понимая, что не смогут вырваться из окружения, переодевались в гражданскую одежду

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие бежали из Димитрова, оставляя все военное имущество, в том числе индивидуальные средства защиты, рассказал командир отделения беспилотных систем Эдуард Мельников в видео, распространенном Минобороны РФ.

"Они даже без бронежилетов выбегали, все оставляли. То есть они просто хотели выбраться", - рассказал он.

В Минобороны отметили, что солдаты ВСУ, понимая, что не смогут вырваться из окружения, переодевались в гражданскую одежду, но в итоге были захвачены в плен.

Об освобождении Димитрова в ДНР стало известно 27 декабря. Командир 5-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" полковник Рамиль Фатхутдинов по видеосвязи с передовой доложил президенту РФ Владимиру Путину, что населенный пункт освобождали в три этапа, начиная с сентября.