Над регионами России сбили 109 украинских беспилотников

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 109 украинских беспилотников над регионами России с 16:00 до 20:00 мск, в том числе 80 - над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 80 БПЛА - над территорией Брянской области, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, 8 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, 7 БПЛА - над территорией Курской области, 2 БПЛА - над территорией Воронежской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.