Минобороны опубликовало кадры освобождения Степногорска

В ведомстве отметили, что важную роль в ходе освобождения города сыграли десантники, артиллеристы и операторы беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие прятались в подвалах жилых застроек во время боев в Степногорске Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы по освобождению города от украинских формирований Ставропольские десантники действовали умело, дерзко и слаженно. Продвигаясь от здания к зданию <…> зачищали здания от солдат ВСУ, которые прятались в подвалах многоэтажных зданий. В ходе зачистки подвалов от ВСУ активно применялась тактика их уничтожения с помощью рюкзаков со взрывчаткой, когда они забрасывались в труднодоступные помещения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что важную роль в ходе освобождения города сыграли артиллеристы группировки. "С самой лучшей стороны при штурме города зарекомендовали себя подразделения ствольной и реактивной артиллерии, накрывавшие своими пакетами выстрелов огромные площади и не оставлявшие шансов врагу на выживание", - сказали там.

В Минобороны добавили, что операторы БПЛА сопровождали штурмовые подразделения, а также уничтожали живую силу и технику противника как на открытой местности, так и в укрытиях.

Об освобождении Степногорска в Запорожской области силами группировки войск "Днепр" Минобороны РФ сообщило 28 декабря.