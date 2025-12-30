ВСУ за сутки потеряли от действий группировки "Юг" шесть пунктов управления БПЛА

Российские бойцы также уничтожили 3 робототехнических комплекта, 8 антенн связи и 28 блиндажей и укрытий

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 6 пунктов управления беспилотной авиацией, а также 28 блиндажей и укрытий. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 8 антенн связи, 3 наземных робототехнических комплекса, 28 блиндажей и укрытий ВСУ, 6 пунктов управления и 8 антенн БПЛА, сбито 6 беспилотников противника", - сказал Астафьев.